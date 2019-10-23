Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırılıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyasını başlatan ve bu çerçevede kent merkezindeki görüntü ve çevre kirliliğine karşı yoğun bir çalışma yürüten belediye ekipleri, çoğunlukla sanayi içerisinde boş arazilere bırakılan hurda araç ve kamyon kasalarını kaldırıyor.

Nevşehir’in tüm mahallelerinde görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele eden belediye ekipleri, Nevşehir Sanayisinde de yoğun bir çalışma programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede önünüzdeki günlerde başta sanayi içerisi olmak üzere yol kenarlarına ve boş arazilere bırakılan hurda araçları vatandaşlardan ve esnaflardan gelen ihbar ve talepler üzerine kaldırılacak. Bununla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi tarafından meslek odaları aracılığıyla sanayi esnafları ve vatandaşlar yol kenarlarına, yeşil alanlara ve boş arazilere bıraktıkları kamyon kasaları ve hurda araçları kaldırarak bunları belediye tarafından hazırlanan alana götürmeleri konusunda uyarıldı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca Lale sanayi, Eski Sanayi, Yeni Sanayi, Metalİş ve Oduncular Sitesi içerisinde ve civarındaki yeşil alanlar temizlenerek boş arazilere rastgele dökülen inşaat atıkları ve molozlar da kaldırılacak.

NEVŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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