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Nevşehir’de “Geleceğim Mesleğim” konferansı düzenlendi

İHA

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından "Geleceğim Mesleğim" konferansı düzenlendi.

Nevşehir’de “Geleceğim Mesleğim” konferansı düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından “Geleceğim Mesleğim” konferansı düzenlendi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde AHİKA tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak kişisel gelişim kitapları yazarı Ahmet Şerif İzgören katılırken konferansı çok sayıda öğrenci takip etti.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kalkınma ajanslarının teması 'Mesleki ve Teknik Eğitim' olarak belirlendi. Bu kapsamda; mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitimde eğitimistihdamüretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi hedeflere ulaşma amaçlanıyor.

NEVŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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