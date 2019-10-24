Nevşehir’de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmakta olan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen araç kaçtı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonrasında yakalanan araç içerisinde bulunan M.U., G.S. ve M.Y. gözaltına alınırken araç içerisinden attıkları poşet içerisinde 14,67 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her üç şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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