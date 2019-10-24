Nevşehir’de kullanılmayan kıyafetler kumbaraya atılıyor

Nevşehir Belediyesi, kullanılmış ve ömrünü tamamlamış kıyafetlerin ve ev tekstillerinin çöpe atılmasını önleyip geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında kullanılmayan ve iyi durumda olan kıyafetler kumbaralarda toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken kullanılamayacak durumdaki ürünler ise geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacak.

Son dönemde Sıfır Atık konusunda Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Nevşehir Belediyesi, ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi eşyaların geri kazanımı ile gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda kullanılmış ve ömrünü tamamlamış kıyafetlerin ve ev tekstillerinin çöpe atılmasını önleyip geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarına 100 adet Kıyafet ve Ayakkabı Kumbarası yerleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına konulan kumbaraların montaj çalışmalarını izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, mahallelerdeki parklara ve nüfus yoğunluğunun olduğu sitelere yerleştirilen kumbaralardan toplanan kıyafetlerden, kullanılabilir durumda olanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Kullanılabilir durumda olmayan giysi ve tekstil malzemelerinin ise ayrıştırma merkezinde yapılan işlemlerin ardından geri dönüşüme gönderileceğini kaydeden Arı, büyük önem verdikleri geri dönüşüm konusunda vatandaşlardan da gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

NEVŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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