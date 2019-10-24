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AK Parti milletvekili Açıkgöz’den “Kapadokya Alan Başkanlığı ve Göreme Vadisi” açıklaması “Bizim tek ...

İHA

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM'de yaptığı konuşmada Kapadokya Alan Başkanlığını ve Göreme Vadisi hakkında çıkan tartışmalara açıklık getirdi.

AK Parti milletvekili Açıkgöz’den “Kapadokya Alan Başkanlığı ve Göreme Vadisi” açıklaması “Bizim tek amacımız var, bu bölgeyi koruyup, bu bölgeyi geliştirmek ve dünyaya, ortak mirasını geleceğe aktarmak”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM’de yaptığı konuşmada Kapadokya Alan Başkanlığını ve Göreme Vadisi hakkında çıkan tartışmalara açıklık getirdi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM’de yaptığı konuşmada Kapadokya Alan Başkanlığını ve Göreme Vadisi hakkında çıkan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. TBMM’de yaptığı konuşmada CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’a cevap veren Açıkgöz, “Tabii, aslında dinlerken, özellikle Nevşehir milletvekilimizi dinlerken niyet okumasını tebrik ediyorum gerçekten, kalplerden geçeni, akıllardan geçeni okumak böyle bir marifet olsa gerek. Çok hayretler içerisinde dinledik yani bunu. Tabii, aslında günümüzün de bir modası oluştu: Gerçek dışı algılar, hakikatin ve doğrunun önüne geçmeye başladı bu dünyada, yurt içinde, Göreme'de olduğu gibi. Maalesef algı yönetimiyle kafalar, beyinler sulandırılmaya çalışılıyor. Değerli milletvekillerim, hem Komisyonda hem de Mecliste defaatle anlattık. Yetki kargaşasını, bakanların, kurulların, kurumların birçok etkenin bölgede bir yetki kargaşasına ve karmaşasına sebep olduğunu, dolayısıyla da etkili bir korumanın, etkili bir tanıtımın ve etkili bir gelişmenin sağlanmadığını burada kabul ettik. Sayın vekilimiz de, Nevşehir vekilimiz de buna destek verdiğini söyledi, fakat bir CHP zihniyetinin gereği hemen Anayasa Mahkemesine koştular. Bölgede alana destek olduğunu söylüyor ama maalesef arkadan kendi yaptığı işi kendi de biliyor zaten. Alan yönetiminin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesine başvurmadınız mı Sayın Vekilim? Başvuruldu. Neyse, orayı geçelim. Şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar: Dolayısıyla, milli parkların amacı korumak, kollamaksa bunu alan yönetimiyle zaten beraber yapıyoruz. Çıkardığımız kanunla, hep beraber destek verdiğiniz kanunla amacımız korumak ve ilk önce amacımız korumak. Bunu zaten sağlayacağız. Dolayısıyla, birçok kurulun, kurumun, kuruluşun yetkisi bir yerde toplanıp etkin bir korumayı sağlayacağız. Bizler biliyoruz ki buradaki bütün vekil arkadaşlarımızın ve bölge insanımızın amacı, bu dünya güzeli harika yeri gelecek nesillere aktarmak. Amma velakin Nevşehirli hemşehrilerimizin, o misyonu, vizyonu farklı, balonlarıyla, butik otelleriyle turizme katkı sağlayan Nevşehirli hemşehrilerimizin rızıkları, geçimleri ve emekleri hep bu bölgede. Dolayısıyla, biz bölgeye gözümüz gibi bakarız hiç merak etmeyin. Bir de soruyorum: Yüzde 96'sı özel mülkiyet olan bir yerden nasıl rant sağlayacaksınız? Feridun Vekilim, acaba Göreme'yi gezmiş midir? Derinkuyu'yu, Kaymaklı'yı gezmiş midir? Yani gerçek dışı algıyla siyaset yapılması, gerçek dışı algıyla böyle hüküm sürmesi bizi çok üzüyor. O yüzden, bizim tek amacımız var: Bu bölgeyi koruyup, bu bölgeyi geliştirmek ve dünyaya, ortak mirasını geleceğe aktarmak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, bunu zaten bölge insanı yapar çünkü bölge insanının turizm görüşü, öngörüsü çok yüksektir. Benim turizmcim buradan geçim sağlıyor, ekmeğini kazanıyor, rızkını kazanıyor. Dolayısıyla gözünden ve canından daha kıymetlidir Kapadokya onun için ve bizler için, hiç merak etmeyin. Asla ve kata bu şekildeki suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek amacımız var: Korumak, geliştirmek ve bölüşmektir. Hepinizi bekliyorum” dedi. “Tekrar söylüyorum; bizim tek bir amacımız var, korumak. Korursak, insanın geçim kaynağı olan yerleri biz korursak bu insanlarımız buradan geçimini sağlayacaklar” diyen Açıkgöz. “Ben bütün milletvekillerimizi davet ediyorum, bekliyorum ama şunu asla unutmayın. Sadece bir algı operasyonu üzerine siyaset yapılmaya çalışılıyor. Tabii, UNESCO'yla olan anlaşmamız zaten devam ediyor. UNESCO'yla ilgili anlaşma feshedilmedi arkadaşlar, etmedik, devam ediyoruz. Bir tek amacımız var: Koruyup geliştirmek, büyütmek. 70 milyon turisti hedefleyen bir ülkenin 7 milyonluk bir hedefi olan Kapadokya'daki insanların geçim kaynağı olan yere, hiç merak etmeyin, canından, gözünden daha iyi bakacaklardır. Ben bütün vekillerimizi Kapadokya'ya bekliyorum ve lütfen, alanda söylenen, Nevşehir merkezde yapılan siyaset ile burada yapılan siyasetin farklı olması riyakârlıktır arkadaşlar, çok üzülüyoruz biz buna. Ben, buradan, sahada, masada, her alanda, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve anlı, şanlı, kahraman Türk ordumuza selamlarımı iletiyorum efendim” ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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