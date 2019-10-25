Kurşunlu Cami 2020 Ramazan ayı öncesinde ibadete açılacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, restorasyon çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yıl ibadete kapatılan Kurşunlu Camii’nin 2020 yılı Ramazan ayı öncesinde yeniden ibadete açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Lale devrinin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 18.yüzyılın ilk çeyreğinde (17261727) inşa ettirilen ve Nevşehir’in en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Kurşunlu Camii’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları nedeniyle 19 Temmuz 2018 tarihinden beri ibadete kapalı olduğunu hatırlattı. Mimar Sinan’ın ustalarından Mehmet Ağa’nın kalfası Serkis Kalfa tarafından yapılan ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir’deki en önemli eseri olan Kurşunlu Camii Camii’nin kapalı olması nedeniyle özellikle dini günlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Arı, caminin yeniden ibadete açılması konusunda geçtiğimiz günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, caminin restorasyon çalışmalarına yeniden başlanılması ve bu çalışmaların 2020 yılı Ramazan ayı öncesinde tamamlanması konusunda yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Arı, “Şehrimizin en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Kurşunlu Camii’nin kapalı olması dolayısıyla özellikle dini günlerde, bayramlarda ve kalabalık cenazelerde vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Bizlerde Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımız ile birlikte bu sorunun çözümü için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştük. Yapılan görüşmeler sonrasında, bir süre ara verilen restorasyon çalışmalarının yeniden başlatılması ve tarihi caminin 24 Nisan tarihinde başlayacak olan 2020 yılı Ramazan ayı öncesinde ibadete açılması kararlaştırıldı.” dedi.

NEVŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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