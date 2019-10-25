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Hacıbektaş MYO’da temel ilk yardım eğitimi

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği dersi kapsamında 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi.

Hacıbektaş MYO’da temel ilk yardım eğitimi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği dersi kapsamında ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi.
NEVÜ Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özlem Deniz Beştaş’ın koordine ederek Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle İş Sağlığı ve Güvenliği dersi kapsamında düzenlenen eğitime, Hacı Bektaş MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Onur Battal, öğretim elemanları, İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alan öğrenciler katıldı.
Düzenlenen eğitime konuşmacı olarak davet edilen İlk Yardım Eğitimcisi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Gülsen Tuncer ve Sağlık Memuru Hüsnü Dönertaş, öğrencilere ilk yardım konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlenen ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ kapsamında teorik ve pratik bilgiler verdi.
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özlem Deniz Beştaş verilen eğitim ile birlikte öğrencilerin, hem iş hem de gündelik hayatlarında karşılaşabilecekleri olası bir kaza durumunda nelere dikkat etmeleri ve böyle durumlarda yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak deneyimleyip bilgi sahibi olduklarını belirtti.
İlk Yardım Eğitimcisi ATT Gülsen Tuncer ise, bu gibi eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanarak verilmesi gerektiğini, bu sayede ilk yardım konusunda öğrenilenlerin unutulmayacağını ve farkındalığın artacağını ifade etti.

NEVŞEHİR

25 Ekim 2019 Cuma

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