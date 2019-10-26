Aşıklar sazlarıyla ve sözleriyle gönülleri fethetti

Türklerin binlerce yıllık kadim tarihinin günümüze değin kesintisiz aktarıldığı en önemli mecralardan biri olan aşıklık geleneğinin usta temsilcileri Nevşehirliler ile buluştu. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri programda aşıklar seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nevşehir Belediyesi yüzlerce yıllık bir geleneği yaşatan usta aşıklara "Sazıyla Sözüyle Aşıklarımız" programı ile ev sahipliği yaptı. Kars, Erzurum, Gümüşhane, Çorum ve Çukurova gibi Türkiye’nin farklı yörelerinden gelen aşıklar, atışma, koçaklama, taşlama ve türkü dallarında birbirinden güzel eserlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde seslendirdi. Aşıklık geleneğinin yaşatılması ve bu geleneğin gelecek nesillere aktarması amacıyla gerçekleştirilen programın yönetmenliğini ise ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Demirci yaptı.

Medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşatılmasında bir gönül köprüsü vazifesi gören ve Anadolu'nun kültürel belleğinin önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğini yaşatan usta aşıklar seslendirdikleri kahramanlık türküleri ile de büyük beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ”Böyle bir milletin evlatları olarak, Türk olarak dünyaya geldiğimiz için rabbimize ne kadar hamd ediyorsak bu şehrin evladı olmaktan dolayı da bizi yaratan rabbimize hamd ediyoruz. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Böylesine güzel bir şehrin insanlarının hak ettikleri hizmetleri alabilmesi için biz yöneticilerin elini değil adeta bedenini taşın altına koyması lazım. Nasıl ki ülkemizin bekası, birlik ve beraberliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber omuz omuza hareket ediyorsa bizlerde bu şehrin iyiliği, selameti için ayrı gayrı düşünmeden MHP’li kardeşlerimizle bir ve beraber hareket ediyoruz. Bundan sonrada hiçbir ayrılığa düşmeden birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 6 ay gibi kısa bir sürede şehrimizdeki yaşanan değişiklikleri hepiniz gördünüz. Birçok yapılması zor sanılan hizmetleri kısa sürede hayata geçirdik. Bundan sonra da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Nevşehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, AK Parti kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve beraberindeki parti yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

NEVŞEHİR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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