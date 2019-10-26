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Nevşehir Belediyespor: 3 Muğlaspor: 0 Nevşehir Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

İHA

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Muğlaspor'u 30 mağlup etti.

Nevşehir Belediyespor: 3 Muğlaspor: 0 Nevşehir Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Muğlaspor’u 30 mağlup etti.

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Muğlaspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında atak bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor olurken konuk ekip Muğlaspor’dan Savaş Yorulmaz maçın 25.dakikasında kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü tamamen Nevşehir Belediyesporlu futbolcularda olurken Nevşehir Belediyespor 45.dakikada Youssef Yeşilme’nin kaydettiği gol ile maçta 10 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk yarı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda orta saha mücadelesinde üstünlük sağlamak istedi. Nevşehir Belediyespor maçın 80.dakikasında Tugay’ın kaydettiği gol ile aradaki farkı ikiye çıkarttı. Bu dakikadan sonra Muğlasporlu oyuncular gol için yüklenirken Nevşehir Belediyespor maçın 90.dakikasında kullandığı köşe atışına Muğlaspor’da Muhammed Emel ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderirken Nevşehir Belediyespor durumu 30’a getirdi. Bu dakikadan sonra maçta başka da gol olmayınca Nevşehir Belediyespor maçı da 30 kazanarak haftayı 3 puan ile kapattı.
Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık bin 500 taraftar takip etti.

Stat: Gazi
Hakemler: Alper Aksu, Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir xxx, Muhammed Ali Kurt xxx, Tolgahanxxx, Youssef Yeşilmen xx (DK 76 Alper xx), Ergün xx (DK 87 Emre x), Emre xxx, Muhammed Emin xxx, Onur xxx, Tugay xxx (DK 82 Ozan x), Oktay xxx, Okan xxx
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Muğlaspor: Nusret Can x, Mustafa x, Adem x (DK.68 Rıdvan x), Savaş x, Ramazan x, Güray x, Anıl x (DK 88 Muhammed ?), Ercan x (DK 79 Barış x), Batuhan x, Mehmet Akif x, Sami Can x
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Sarı Kart: Youssef Yeşilmen, Ergün Cengiz (Nevşehir Belediyespor) Mustafa, Adem, Akif, Anıl, Ercan, Emre (Muğlaspor)
Kırmızı Kart: Savaş Yorulmaz (Muğlaspor)
Goller: Youssef Yeşilmen (Dk. 45), Tugay (Dk. 80), Muhammed Emel (KK) Nevşehir Belediyespor

NEVŞEHİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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