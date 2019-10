NEVÜ’de 3. Geleneksel Neşet Ertaş türküleri ve aşk şiirleri dinletisi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘3. Geleneksel Neşet Ertaş Türküleri ile Aşk Şiirleri’ dinletisi etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından ‘Geleneksel Neşet Ertaş Türküleri ile Aşk Şiirleri’ dinletisinin üçüncüsü NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Halka açık olarak düzenlenen geceye; Nevşehir İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir İŞKUR Müdürü Arif Sıddık Barata, Nevşehir Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Adem Akgümüş, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, iş adamları Halil Doğan ve Şakir Ateş, NEVÜ Tiyatro Kulübü’ne sponsor olan davetliler ile üniversite öğrencileri katıldı.

Gecenin açılışında kısa bir konuşma yapan ve bu sene üçüncüsünü düzenledikleri ‘Geleneksel Neşet Ertaş Türküleri ve Aşk Şiirleri’ dinletisine destek veren herkese teşekkürlerini sunan NEVÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Utku Can Saygılı, “Bu seneki ilk etkinliğimize her zaman olduğumuz gibi türküler ve şiir dinletiyle başlamış bulunmaktayız. Bunun devamında iki tane çocuk oyunu, iki tane ana oyun ve ulusal tiyatro gösterimleri olmak üzere kültürel etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün aramızda bulunarak bizleri yalnız bırakmayan siz saygıdeğer katılımcılarımıza şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Ayrıca kulübümüze destek olan tüm dostlarımıza canı gönülden sizin huzurunuzda NEVÜ Tiyatro Kulübü olarak bir daha teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Saygılı’nın konuşmalarının ardından sahne alan üniversite öğrencileri birbirinden güzel aşk şiirlerini okudular. Öğrencilerin sahnede sergilemiş oldukları performansları ile şiir dinletileri katılımcıları duygulandırırken, kendileri ayakta alkışlandı.

Bozkırın Tezenesi Ertaş Türküleri Seslendirildi

UNESCO tarafından 2010 yılında mahalli sanatçı ve ozan kimliği ile ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesine dâhil edilen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın, birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

Öğrencilerin şiir dinletisiyle birlikte bağlamada Bekir Dündar, gitarda Serkan Can ve ritimde de Emre Tunç sahne alarak Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerinden; Gönül Dağı, Mühür Gözlüm, Zülüf Dökülmüş Yüze, Yalan Dünya, Seher Vakti ve diğer türkülerini seslendirdiler.

Sanatçılar, çalıp söyledikleri Ertaş türküleri ile katılımcılara müzik ziyafeti verirken, katılımcılar da zaman zaman seslendirilen türkülere eşlik etti.

Etkinlik, Kulüp Başkanı Saygılı’nın destekçilere ve emeği geçenlere plaket takdimiyle son buldu.

NEVŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:55

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.