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Bu beldedeki kahvelerde 48 yıldır oyun oynanmıyor

DHA

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 48 yıl önce dönemin köy muhtarı ve önde gelen kişileri tarafından kahvelerde oyun oynanması yasaklandı. Karar üzerine köyde o yıldan bu yana belde halkı, 4 kahveyi sohbet amaçlı olarak kullanıp, kitap, dergi  ve gazete okuyarak, zaman geçiriyor.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 48 yıl önce dönemin köy muhtarı ve önde gelen kişileri tarafından kahvelerde oyun oynanması yasaklandı. Karar üzerine köyde o yıldan bu yana belde halkı, 4 kahveyi sohbet amaçlı olarak kullanıp, kitap, dergi  ve gazete okuyarak, zaman geçiriyor.
Acıgöl'e bağlı, 3 bin 452 nüfuslu Karapınar beldesinde, 1971 yılında dönemin köy muhtarı İbrahim Şeker ve ihtiyar heyeti, kahvede oynanan oyunları toplumsal sorunları beraberinde getirdiği gerekçesiyle yasakladı. Bunun üzerine o dönem köy olan Karapınar beldesindeki 4 kahve, sohbet etme ve kitap okuma amaçlı kullanılmaya başlandı. Belde sakinleri, o yıldan bu yana gittikleri kahvelerde kitap, dergi ve gazete okuyarak, zaman geçiriyor.
'ARKADAŞLIK VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞİYOR'
Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, dönemin muhtarı İbrahim Şeker ve ihtiyar heyetinin, oyunların toplumsal birçok sorunu beraberinde getirdiği düşüncesiyle kahvede oyunu yasaklama kararı aldıklarını söyledi. Belde halkının, dayanışma ruhu içinde evlerindeki kitapları kahveye getirdiğini belirten Güneş, "2000'li yıllarda kahve işletmecileri, gazete abone sistemi doğrultusunda günlük bazı gazeteleri kahvelere getirdi. Halkımız gerek bölge ve gerekse Türkiye olmak üzere dünyadaki gelişmeler konusunda bilgi sahibi oldu. Kahvelerde kitapların yanı sıra çeşitli dergiler de okunuyor. Hoş sohbet ortamı ile belde halkımız arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini daha da geliştiriyor. Çay, kahve ve çeşitli içecekler içerek, halkımız sohbet ederken diğer yandan da gazete, kitap ve dergi okuma imkanına da sahip oluyorlar" dedi. 
Karapınar sakinleri de oyunun yasaklanması kararının beldedeki 4 kahvede özenle sürdürüldüğünü belirterek, kahvelerin her şeyden önce sohbet yeri olarak kullanıldığını dile getirdi.

NEVŞEHİR

27 Ekim 2019 Pazar

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