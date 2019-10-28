NTSO Başkanı Parmaksız’dan 29 Ekim mesajı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Parmaksız, kutlama mesajında; "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imizin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ile kutluyoruz. Bu milletin canı pahasına, büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Bu ülkenin evlatları Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmektedirler. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, üyelerim ve bütün Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." Dedi.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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