Rektör Bağlı, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı mesajında, “Şanlı tarihi boyunca “hür yaşayan”, Milli Kurtuluş Savaşı'nı “Muzaffer Gazi” olarak kazanan Milletimiz; 29 Ekim 1923 tarihinde; iradesine, hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 96. Yıl Dönümünü büyük bir kıvanç ve onurla kutladığımız Cumhuriyet; kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en kutlu miraslardan biridir. Bizlerin görevi; bu mirası daha da geliştirmek, Milletimizin iyi, güzel ve doğru tekamülü, huzur ve mutluluğu uğruna daima mücadele etmektir. Bu kutlu mirası bizlere bahşederek aynı zamanda “Daimi Milli Mücadele Görevi” de tevdi eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Gazi Komutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.