Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Nevşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle gerçekleştirilen bayram kutlaması ilk olarak Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Buradaki törende Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un yanı sıra askeri erkan, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı törende daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bugünkü bölümü, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile son buldu.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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