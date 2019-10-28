Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelemizin büyük zaferle noktalanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü kutlu olsun." dedi. Aktürk, “Bundan 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturu ile kurulan Cumhuriyetimiz; azmin kararlılığın, fedakârlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, tüm Ürgüplü hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin 96. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.