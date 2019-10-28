Nevşehir’de FETÖ’dan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılırken 1 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
28 Ekim 2019 Pazartesi
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