Nevşehir’de FETÖ’dan 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılırken 1 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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