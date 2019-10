AK Parti İl Başkanı Yanar, Cumhuriyet’in 96.yılını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 29 Ekim’de, Türk Milletinin tüm imkanlarını kullanarak, dünya medeniyetlerinde hak ettiği yere gelebilme mücadelesini ortaya koyduğunu belirterek; “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmeliyiz. Cumhuriyet bu milletin ortak iradesidir" dedi.

29 Ekim’in 96 yıl önce şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirten Yanar; “Cumhuriyet milletimizin en büyük eseri, bu topraklar üzerinde inşa ettiğimiz en büyük özgürlük abidesidir. Bu şanlı abide kolay inşa edilmemiştir. Kutsal vatanımız için yüz binlerce şehidimiz bir o kadar da gazimiz bu Cumhuriyet abidesini şeref ve gururla taçlandırmaktadır. Demokrasi ve halk iradesi ile güçlendirdiğimiz Cumhuriyetimizi, milli birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü tutarak sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Gelecek nesillerimize sağlam temellere dayalı, her yönden gelişmiş bir ülke bırakmak bizlerin tek arzusudur. Bu uğurda ülkesi ve milleti ile bir bütün olarak emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. 2023 yılında gururla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, ekonomisi ve tüm devlet kadroları ile güçlü, sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide, bilim ve teknolojide, ulaşımda modern şehirleri ile zirveyi yakalamış, istihdam ve üretimde dengeyi sağlamış, kısacası her alanda refaha ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyeti yüce milletimizin en büyük hakkıdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, kanını ve canını bu kutsal vatanın harcı yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.