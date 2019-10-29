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Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı CHP, Nevşehir’de kutlama programına ...

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de coşkuyla kutlandı. Stadyumda düzenlenen kutlama programına CHP'den hiçbir katılım olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı CHP, Nevşehir’de kutlama programına katılmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de coşkuyla kutlandı. Stadyumda düzenlenen kutlama programına CHP’den hiçbir katılım olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Nevşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Gazi Stadyumunda düzenlendi. Düzenlenen törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Emniyet Müdür Vekili Emin Çakır, daire müdürleri vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken Vali Aktaş ve Başkan Arı, halkın bayramını kutladı.
Törende konuşan Vali İlhami Aktaş, "Cumhuriyete verdiğimiz önem ve değerin bir göstergesi olarak bu kıymetli mirasın kuruluşun yıl dönümünün coşkuyla kutlanması için ilimizde çeşitli programlar yapılmış ve her türlü tedbir alınmıştır. Bu tür yıl dönümlerinin anlam ve önemlerine uygun bir şekilde kutlanması dosta düşmana karşı, birliğimizin, sergilenmesi kadar elimizdeki nimetin değerini bildiğimizi göstermek için de önemli bir fırsattır" dedi. Vali Aktaş, “Bugün şanlı ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin, asker ve polisimizin ortaklaşa ortaya koyduğu ve hem sahada hem de masada büyük başarıya imza atılan Barış Pınarı Harekatı da Cumhuriyetimizi, yurdumuzu eli kanlı terör örgütlerden korumak için yapılmaktadır. Bu vesileyle bu harekatta görev alarak şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen başta kararlı ve dik duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesi derin bir saygıyla selamlıyorum. Bizler görev yaptığımız tüm zamanlarda olduğu gibi bugünde Büyük Önder Atatürk’ün bu mirasına sahip çıkabilmek için yapmamız gereken tüm çalışmaları yapmak ve azimle kararlığımızda olduğumuzun bilinmesini isterim. Cumhuriyete verdiğimiz önem ve değerin bir göstergesi olarak bu kıymetli mirasın kuruluşun yıl dönümünün coşkuyla kutlanması için ilimizde çeşitli programlar yapılmış ve her türlü tedbir alınmıştır. Bu tür yıl dönümlerinin anlam ve önemlerine uygun bir şekilde kutlanması dosta düşmana karşı, birliğimizin, sergilenmesi kadar elimizdeki nimetin değerini bildiğimizi göstermek için de önemli bir fırsattır. Kıymetli Nevşehirli hemşehrilerim Atatürk’ün de dediği gibi Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına inancımızı hiçbir şekilde kaybetmeyeceğimiz tekrar vurgulayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına önünde saygıyla eğiliyor hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.
Vali İlhami Aktaş’ın konuşmasının ardından tören geçişi düzenlenirken program öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.
Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından eğitimli köpeklerin gösterisiyle devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde eğitimli köpeklerin, şınav, mekik, bomba arama, uyuşturucu arama ve rehine kurtarma operasyonları törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni öğrencilere çeşitli ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Nevşehir’de Gazi Stadyumunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına CHP’den hiçbir katılım olmaması ise dikkat çekti.

NEVŞEHİR

29 Ekim 2019 Salı

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