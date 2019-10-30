Ürgüp’te suça ve suçluya geçit yok

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamalarında suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen uygulamalar sıralandı. Kentteki asayiş uygulamalarına aralıksız devam edileceği belirtildi. Son 10 gün içerisinde yapılan Asayiş ve trafik uygulamalarında 2 bin 741 şahıs, 990 araç hakkında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şahıs yakalanırken, 44 araca toplam 25 Bin 569 lira çeşitli kusurlardan ceza yazılmış, 8 araçta trafikten men edildi.

Uygulamalar esnasında bir araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilip konu ile ilgili 4 şahıs hakkında ise Adli ve İdari yönden Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlem yapıldı.

NEVŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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