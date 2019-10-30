İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Ekim ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Nevşehir’de oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremespor’un Kasım ayında oynanacakları müsabakaların değerlendirilmesi, Gazi Stadında bulunan kameraların açılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması, Gazi Stadı protokol tribününde kolluk kuvvetine ayrılan yerlerin belirlenmesi, Nevşehir Belediyesporun Kasım ayında oynayacağı müsabakaların risk gruplarının belirlenmesi, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımının müsabakalarında alınacak tedbirler ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediyesi adına Yusuf Kaya, TFF Futbol İl Temsilcisi adına ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcısı Mehmet Hemit, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

NEVŞEHİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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