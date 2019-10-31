Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2019 yılı Ekim ayı Birlik Meclis toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; “2020 Mali Yılı Yatırım ve Çalışma Programının görüşülüp, kararlaştırılması, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Takip Eden 2 yıl Bütçe Tahmininin görüşülüp kararlaştırılması ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.
NEVŞEHİR
31 Ekim 2019 Perşembe
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