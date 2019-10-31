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Portekizli komutandan NEVÜ’ye ziyaret

İHA

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Süvari Birliği'nden Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü ziyaret etti.

Portekizli komutandan NEVÜ’ye ziyaret

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Süvari Birliği’nden Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret etti.
Türkiye ve Avrupa Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) arasında yürütülmekte olan “uluslararası kolluk değişim programı” kapsamında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’nda incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Süvari Birliği’nden Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. Nevşehir JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ve jandarma heyetinin eşlik ettiği Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Süvari Birliği’nden Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio’nu makamında ağırlayan Rektör Bağlı, kendilerini Nevşehir’de ve üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.
NEVÜ ve AtçılıkBinicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio’na bilgi veren Rektör Bağlı ayrıca, JAKEM Komutanlığı ile birlikte üniversite personelinin ve öğrencilerinin binicilik ve atlı terapi üzerine eğitimlerine ve deneyimlerine büyük katkı sağlayacak ikili işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti.
Portekiz Komutan Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio Rektör Bağlı’yı ziyaretlerinin ardından NEVÜ AtçılıkBinicilik Uygulama ve Araştırma Merkezine geçerek incelemelerde bulundu. Yüzbaşı Antonio Manuel Carrico Do Maio’na burada eşlik eden NEVÜ AtçılıkBinicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kürşat Özcan, binicilik eğitimi ve atlı terapi üzerine yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdi.

NEVŞEHİR

31 Ekim 2019 Perşembe

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