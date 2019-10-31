Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan arananda ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. ve yağma suçundan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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