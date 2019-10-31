Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor

Nevşehir’de yol açtığı görüntü kirliliğinin yanı sıra yayalar için tehlike arz eden sallama işyeri tabelaları kaldırılıyor. Nevşehir Belediye Meclisi gündemine de taşınacak olan uygulama öncesinde belirlenen pilot bölgelerde işyeri sahipleri tarafından söz konusu tabelaların sökümüne başlandı.

Nevşehir’i Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline getirmek için birçok yeni projeyi hayata geçiren Nevşehir Belediyesi kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden tabelalar ile ilgili de yeni bir çalışma başlatıyor. Nevşehir Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı’nda da ele alınacak olan uygulama ile birlikte ilk olarak 15 Kasım 2019 tarihine kadar pilot bölge de sonrasında ise 31 Mart 2020 tarihine kadar tüm kent merkezinde sallama işyeri tabelaları kaldırılacak.

Pilot bölge olarak belirlenen Cami Kebir Caddesi, Ada Sokak, Gazhane Caddesi, Hastane Caddesi, Görgünler Pasajı, Tahmis Caddesi, Yeni Hal Çarşısı, Anıt Çarşısı ve Keçeciler Caddesi’nde birçok esnaf alınacak olan meclis kararını beklemeksizin söz konusu sallama tabelalarını kaldırmaya başladı. Pilot bölgedeki işyeri sahipleri 15 Kasım 2019 tarihine kadar bu tür tabelalarını kaldırmış olacak.

Belediye Başkanlık binası önünden Alibey İşhanı’na kadar olan Lale Caddesi, Meteris Meydanı’ndan Forum AVM’ye kadar olan Mustafa Parmaksız Caddesi, Borsa Kavşağı’ndan Karabacak Çeşmesi’ne kadar olan Millet Caddesi, Borsa Kavşağı’ndan Ziraat Bankası önüne kadar olan Atatürk Bulvarı, Nissara AVM’den Avanos Köprülü Kavşağı’na kadar olan Milli İrade Caddesi ve Ürgüp Caddesi’ndeki işyeri sahipleri ise bu sallama tabelalarını 31 Mart 2020 tarihine kadar kaldırması planlanıyor.

NEVŞEHİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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