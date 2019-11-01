Kaymakam, ilçeyi yamaç paraşütüyle havadan izledi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Kaymakam Mehmet Maraşlı, ilçeyi yamaç paraşütüyle havadan izledi.

Ürgüp Topuzdağı mevkiinden T1 Tandem Pilotu İdris Güzeller'in kontrolündeki yamaç paraşütüyle havalanan Kaymakam Mehmet Maraşlı, ilçeyi havadan gördü. Maraşlı, yaklaşık 15 dakika süren bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sonrası Kapadokya bölgesinin önemine değinen Maraşlı, "Kapadokya bölgemiz özellikle son yıllarda sıcak hava balon uçuşlarıyla turizmde adını duyuruyor. Özellikle bu yıl ilk kez Ürgüp ilçemiz de belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sıcak hava balon festivaliyle hem Türkiye´de hem yurt dışında adından söz ettirdi. Bugün burada profesyonel pilotumuz İdris Güzeller ile birlikte hem Kapadokya´da hem de Ürgüp ilçemizde balon turizminin yanı sıra yamaç paraşütünün de hem hobi amaçlı hem de yamaç paraşütü sporuna yönelik yapılabileceğini göstermek amacıyla bu uçuşu gerçekleştirdik. Oldukça keyifli, heyecanlı ve güvenli bir uçuş oldu" diye konuştu.



NEVŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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