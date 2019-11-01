Nevşehir’de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8’i tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şahıstan 7’si adli hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 8 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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