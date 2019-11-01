Nevşehir’de FETÖ’dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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