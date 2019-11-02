Nevşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

İHA

Nevşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA)’nın İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen Başkanlık Divan Toplantısı için bu ülkede bulunmasından dolayı Nevşehir Belediye Meclisi’ne Başkan Vekili olarak Ersan Erkut başkanlık yaptı. Toplantı, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir, Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; İmar Komisyon Raporu, Anaokulu yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne arsa tahsisi yapılması, Servis Araçları Yönetmelik Değişikliği, Boş ve Dolu Kadro Değişiklik Cetveli, bazı yurt dışı programlara katılım için yapılacak olan görevlendirme, Plan Bütçe Komisyon Raporu, Gelir Tarife Komisyon Raporu, Nevşehir Merkez Çat Kasabası Tapunun K33D09D Pafta, 10152, 10153 Nolu Parsellerde bulunan bina ve müştemilatların kiraya verilmesi, Nevşehir Kalesi etrafının 5366 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi talebi, Teftiş Kurulu Müdürlüğü görev ve çalışma esasları yönetmeliği, Kent Estetik Komisyonu’nun kurulması ve İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği konuları görüşüldü.

NEVŞEHİR

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de FETÖ’dan 11 şüpheliye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ’dan 11 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir’de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8’i tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de arama kararı bulunan 15 şahıstan 8’i ...
Kaymakam, ilçeyi yamaç paraşütüyle havadan izledi
YEREL HABERLER Kaymakam, ilçeyi yamaç paraşütüyle havadan izledi
NEVÜ’de ‘İslam Bilim Tarihi’ konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de ‘İslam Bilim Tarihi’ konulu panel düzenlendi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, UCLG-MEWA toplantısı için İran’da
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, UCLG-MEWA ...
Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan ...
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli ...
Portekizli komutandan NEVÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Portekizli komutandan NEVÜ’ye ziyaret
Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı ...
Kapadokya’da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi Kaçak kazılar Uçhisar Belediyesi tarafından kapatıldı
YEREL HABERLER Kapadokya’da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X