Nevşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA)’nın İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen Başkanlık Divan Toplantısı için bu ülkede bulunmasından dolayı Nevşehir Belediye Meclisi’ne Başkan Vekili olarak Ersan Erkut başkanlık yaptı. Toplantı, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir, Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; İmar Komisyon Raporu, Anaokulu yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne arsa tahsisi yapılması, Servis Araçları Yönetmelik Değişikliği, Boş ve Dolu Kadro Değişiklik Cetveli, bazı yurt dışı programlara katılım için yapılacak olan görevlendirme, Plan Bütçe Komisyon Raporu, Gelir Tarife Komisyon Raporu, Nevşehir Merkez Çat Kasabası Tapunun K33D09D Pafta, 10152, 10153 Nolu Parsellerde bulunan bina ve müştemilatların kiraya verilmesi, Nevşehir Kalesi etrafının 5366 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi talebi, Teftiş Kurulu Müdürlüğü görev ve çalışma esasları yönetmeliği, Kent Estetik Komisyonu’nun kurulması ve İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği konuları görüşüldü.

NEVŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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