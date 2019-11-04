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Abdullah Çatlı ölümünün 23. yılında kabri başında anıldı Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen ...

İHA

Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı, ölümünün 23. yılında Nevşehir'deki kabri başında anıldı. Anma etkinliğine Çatlı'nın annesi, kardeşi, eşi ve kızları ile BPP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ve Haluk Kırcı da katıldı.

Abdullah Çatlı ölümünün 23. yılında kabri başında anıldı Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı: “Abdullah Çatlı’nın iade-i itibarını talep ediyoruz”

Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı, ölümünün 23. yılında Nevşehir’deki kabri başında anıldı. Anma etkinliğine Çatlı’nın annesi, kardeşi, eşi ve kızları ile BPP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ve Haluk Kırcı da katıldı.
Susurluk’ta 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın ölüm yıl dönümünde memleketi Nevşehir’de bir anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında Abdullah Çatlı, Kaldırım Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dualarla anıldı. Programa Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı, eşi Meral Çatlı ve kızları, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Haluk Kırcı, aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Anma programında konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Keser, “Devletin açıklamaları, kişilerin birbirlerine söylemeleri veya kitapların yazmasıyla kişiler tanınmaz. Kişileri tanımak için onunla yaşamak lazımdır. Ben yaşadım. Yaşadığım için de iyi biliyorum. Abdullah Çatlı adam gibi adamdır dedi.
Kızı Gökçen Çatlı ise, babası için iadei itibar istediklerini belirterek, “Ben dilerim ki babaannem hayattayken her camiada, devlet kademesinde oğlunun kahramanlığını cadde isimlerinde, kitaplarda, milli destanlarda görsün. Şayet kendisi hayattayken bu olmazsa ben biliyorum ki hepimizin gözü açık gidecek. Bizlerin vatanperverliği mazlumluk üzerine kuruludur. Bizler eğer devletimiz zora düşmeyecekse, eğer ona en ufak bir zeval gelmeyecekse, gelecekse de böyle bir talebimiz yok. Ama eğer devletimize zeval gelmeyecekse biz kahraman Abdullah Çatlı’nın iadei itibarı zaten gönüllerimizde ama resmi iadei itibarını talep ediyoruz. 23 yıl önceki aynı inanç, azim, vatanperverlik ile yine biz buradayız. 23 sene sonra da burada olacağız” diye konuştu.
Tören duaların edilmesi ile sona ererken, Çatlı ailesi tarafından programa katılanlara yemek ikram edildi. Program sonrasında açıklamada bulunan Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, “Türkiye’nin her bir şehrinden gelen tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizleri ilk günden bugüne kadar asla yalnız bırakmadılar. Babam Abdullah Çatlı’nın isminin cadde veya sokağa verilmesi konusunda talepler geliyor. Buna en güzel memleketimiz Nevşehir’e yakışır” dedi.

NEVŞEHİR

04 Kasım 2019 Pazartesi

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