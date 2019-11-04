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Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı

İHA

Nevşehir 1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda fileler tam 38 kez havalanırken haftanın en farklı skorunu Kavakspor’u 90 mağlup eden Görespor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Eğitim Gençlikspor: 2 Ortasisar Belediyespor: 8, Avanosspor: 3 Nevşehir 1969: 2, Ürügpspor: 5 Telekomspor:1, Suvermez Kalespor: 5 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 0 Yazıhöyükspor: 2, Kavaksspor: 0 Görespor: 9 sonuçları alındı.
3.hafta sonu itibarıyla A grubunda 6 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 9 puan ile Ortahisar Belediyespor liderliğini sürdürdü.

NEVŞEHİR

04 Kasım 2019 Pazartesi

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