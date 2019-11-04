Nevşehir 1Amatör Ligde 3.hafta maçları oynandı

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Nevşehir 1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 3.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda fileler tam 38 kez havalanırken haftanın en farklı skorunu Kavakspor’u 90 mağlup eden Görespor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Eğitim Gençlikspor: 2 Ortasisar Belediyespor: 8, Avanosspor: 3 Nevşehir 1969: 2, Ürügpspor: 5 Telekomspor:1, Suvermez Kalespor: 5 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 0 Yazıhöyükspor: 2, Kavaksspor: 0 Görespor: 9 sonuçları alındı.

3.hafta sonu itibarıyla A grubunda 6 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 9 puan ile Ortahisar Belediyespor liderliğini sürdürdü.

NEVŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

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