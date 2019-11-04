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Şehir merkezinde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde başlatılan altyapı ve üstyapı çalışması tamamlandı. Yoğun bir mesai harcanarak gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte altyapısı ve yaya kaldırımları tamamen yenilenen caddelerde sıcak asfalt serimi yapılarak yeşil bant uygulaması gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde başlatılan altyapı ve üstyapı çalışması tamamlandı. Yoğun bir mesai harcanarak gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte altyapısı ve yaya kaldırımları tamamen yenilenen caddelerde sıcak asfalt serimi yapılarak yeşil bant uygulaması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir’in en önemli sorunlarından biri olan altyapı problemini çözüme kavuşturarak vatandaşlara ulaşım konforu sağlamak için yol çalışmalarına ağırlık veren Nevşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı atağını sürdürüyor. Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde gerçekleştirdiği ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan çalışmaların ardından Hastane Caddesi, Tahmis Caddesi, Keçeciler Caddesi, Belediye Caddesi ve Ada Sokak’ta çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri buradaki çalışmalarını tamamladı.
“Çalışmalar için yoğun mesai”
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ilk olarak bu bölgede bulunan mevcut parke taşlar başka bölgelerde gerçekleştirilecek olan yol onarım çalışmalarında değerlendirmek üzere söküldü.
Yollardaki parke taşların sökümü ile birlikte altyapı çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, bu bölgedeki 3050 yıllık içme suyu hattını tamamen yeniledi. Sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki eski pik demir ve asbestli çimento boruları sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri bu sayede hem vatandaşları daha sağlıklı içe suyu ile buluşturdu hem de altyapıdan kaynaklı su kesintilerini önlemiş oldu.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da sık sık sahada denetlediği ve belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar sürdürdüğü yoğun mesai ile birlikte ayrıca daha önce şehrimizin birçok noktasında olmayan ve Nevşehir Belediyesi’nin yeni yaptığı tüm yollarda uyguladığı yağmur suyu drenaj hattını burada da oluşturdu. Yapılan yağmur suyu drenaj hattı ile birlikte aşırı yağışlarda hem esnafların hem de yayaların olası mağduriyetleri önlenmiş oldu.
“Çalışmalar büyük beğeni topladı”
Alt yapı çalışmalarının ardından bölgedeki yaya kaldırımlarını tamamen yenileyen Nevşehir Belediyesi bazı bölgelerde yaya kaldırımlarının yanında yeşil bant uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama ile birlikte yol boyunca yaya kaldırımı kenarında oluşturulan hat içerisinde çeşitli türde binlerce süs bitkisi ve ağaç dikimi yapılarak bunlar için otomatik sulama sistemi oluşturuldu.
Ekipler son olarak ise sıcak asfalt uygulamasını tamamlayarak çekilen güvenlik çizgilerinin ardından bölgedeki yolları vatandaşların hizmetine soktu.
Hastane Caddesi, Tahmis Caddesi, Keçeciler Caddesi, Belediye Caddesi ve Ada Sokak’ta yapılan çalışmaların ardından yenilenen yollar ve yaya kaldırımları büyük beğeni topladı.
Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

NEVŞEHİR

04 Kasım 2019 Pazartesi

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