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Kapadokya 2020 yılında 7 milyon turiste ulaşmak istiyor AK Parti Milletvekili Menekşe: ...

İHA

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2020 yılında 7 milyon turistin bölgeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyonun üzerinde turist ziyaret etmesinin ardından AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, 2020 yılında Kapadokya bölgesinde hedefin 7 milyon turist olduğunu söyledi. AK Parti milletvekili Yücel Menekşe açıklamasında Kapadokya bölgesinde hedeflenen turist sayısının 3 milyon değil 7 milyon olduğunu açıklarken Kapadokya Alan Başkanlığı ile 2020 yılında hedeflenen 7 milyon turiste ulaşmak istediklerini söyledi. Menekşe, “Tabi Kapadokya dünyanın gözbebeği ve peri masalının olduğu bir bölge olarak dünyada kendine yer edinmiş turistik bir bölgedir. Dolayısıyla Kapadokya’da hedeflenen turist sayısı 3 milyon değil. Bu 3 milyon turisti biz yıllar öncesinden hedefliyorduk. Fakat dünyanın coğrafi şartları, siyasal durumundan dolayı biz gerekli adımları atmak suretiyle 3 milyon turist ile yetinir hale geldik. Bugün Turizm Bakanımızın çok büyük hedefleri var. 65 milyon dolara 70 milyon turist hedefindeyiz. Dolayısıyla Nevşehir’de önümüzdeki yıllar itibarıyla inşallah Kapadokya’da en az 7 milyon turist hedefimiz var. Fakat bunun içinde tabi altyapı olması gerekiyor. Bugün bölgemizin Kozaklı dahil 26 bin turist kapasitesi var. Bu 26 bin yatak kapasitesi bu hedeflerimize ulaşması engel teşkil ediyor. Benim burada acilen yatırımcıları Nevşehir’e yatırım yapmaları konusunda uyarmak istiyorum. Acilen gelsinler bölgemizde etüt çalışmalarını yapsınlar. Bizler de bölgenin yetkilileri olarak bu yatırımcı kardeşlerimize her türlü desteği vermek suretiyle hem coğrafyamızda yatırım kapasitesini artıralım aynı zamanda yatak sayısını artıralım. Ve biraz önce hedef koyduğum 7 milyon turist hedefine inşallah ulaşalım diyorum. Tabi bunun için de bizim altyapımız hazır” diye konuştu.

“Kapadokya Alan Başkanlığı birilerine rant sağlamak için kurulmadı”
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe bu yıl meclisten geçen Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte 4 ilçe ve 9 beldenin hayat bulacağını ifade ederken Kapadokya Alan Başkanlığının birilerine rant sağlamak amacıyla kurulmadığını belirtti. Menekşe, “Kapadokya Alan Başkanlığı bu yıl meclisimizden geçti. Kapadokya kendi için yönetim sergileyecek. Bugün 4 ilçe ve 9 belde de Kapadokya alan Başkanlığı kapsamında hayat buldu. Bu geçmişte Çanakkale Gelibolu yarımadasında hayat bulmuştu. O kısmendi. Ama bizimki geniş kapsamlı olduğu için biz turizmde ilerleyebilmek için belli bir noktada hedefimize ulaşabilmek için Alan Başkanlığı sistemini rantabl şeklinde kullanmak mecburiyetindeyiz. Alan başkanlığı bugüne kadar korumuş olduğumuz coğrafi yapıyı, tarihsel dokuyu bizden sonraki nesillere sıhhatli bir şekilde aktarmak bizim asli görevimiz olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz UNESCO dünya miras listesinde bölgemiz koruma altında. Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili farklı zihinler farklı söylemler yaptı. Kesinlikle Kapadokya Alan Başkanlığı birilerine rant sağlamak için kesinlikle kurulmadı. Bizim Kapadokya Alan Başkanlığını ve geniş kapsamlı başkanlığı bu coğrafyada çok güzel bir şekilde değerlendirip inşallah önümüzdeki hedeflediğimiz 7 milyon turist sayısına kısa zamanda ulaşırız diyorum” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

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