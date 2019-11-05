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Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonlarına yoğun talep

DHA

NEVŞEHİR'de, Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonlarını üreten Mehmet Halis Aydoğan (42), Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerden çok sayıda sipariş aldığını söyledi.

NEVŞEHİR'de, Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonlarını üreten Mehmet Halis Aydoğan (42), Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerden çok sayıda sipariş aldığını söyledi.
Nevşehir'de evli ve 2 çocuk babası Mehmet Halis Aydoğan, yurt içi ve yurt dışından getirdiği malzemeler ile yerli sıcak hava balonu tasarlayıp, üretmeye başladı. İlk yerli balonu yaklaşık 1 ay önce üreten Aydoğan, 4 kişilik balonun uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
'BALONLARIMIZI YURT DIŞINDAN ALIYORDUK'
1998 yılından bu yana Kapadokya'da balon sektörünün içinde bulunduğunu belirten Mehmet Halis Aydoğan, "Kapadokya'da son yıllarda balon sektörünün hızla büyüdüğünü gözlemledik. Dünyanın en fazla ticari uçuşu yapılan Kapadokya bölgesinde tüm balonlarımızı yurt dışından alıyorduk. Bu manada son 3 yıldır ekibimizle birlikte yaptığımız bir hazırlığımız oldu. Geçen yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru ile birlikte sıcak hava balonunun Türkiye'de üretilebileceğini gösterdik. Bu sıcak hava balonunu da Türkiye'de uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
'ÜLKEMDE BU ÜRETİMİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'
Sıcak hava balonunu çalışma arkadaşlarıyla birlikte ürettiklerini kaydeden Aydoğan, "6 kişilik bir ana ekibimiz bulunuyor. Bunun dışında çalışanlarımızın bulunduğu 8 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimizle son 1 yıldır yoğun bir çalışmamız oldu. Bir sıcak hava balonu pilotu olarak ülkemde bu üretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yaptığımız sıcak hava balonu Türkiye'de ilk lisanslı ürün olma özelliğine sahip. 3 yıllık çalışmamız içinde yabancı üreticilerle de görüşmelerimiz olmuştu. Bakış açılarındaki yaklaşım hiç hoşuma gitmediği için bu benim için gurur meselesi oldu. Balon basit bir hava aracı. Umut ediyorum ki bu örnek olur. İnşallah çok farklı hava araçlarını ülkemizde üretebiliriz" dedi.
'EN BAŞARILI BALON ÜRETİCİLERİNDEN OLMAYI HEDEFLİYORUZ'
Sıcak hava balonu üretimi sonrası kendilerine yurt dışından talep geldiğini ifade eden Aydoğan, "Bizim hedefimiz sadece iç pazar değil, kalitemizi göstererek dış pazarlara girmeye çalışıyoruz. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerden talepler var. Bu talepleri karşılayarak, en başarılı balon üreticilerinden olmayı hedefliyoruz" dedi.

NEVŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

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