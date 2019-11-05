NEVÜ’de öğrenci-işveren buluşması gerçekleşti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrenciişveren buluşmalarının birincisi gerçekleştirildi.

NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) ile NEVÜ Turizm Fakültesi ortaklığında düzenlenen öğrenciişveren buluşmalarının ilk konuğu Argos Oteller Zinciri Müdürü Deniz Karkın oldu. NEVÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan Karkın, kendi başarılı hayat hikâyesinden örneklerler vererek turizm alanına dair deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

Öğrencilere özellikle geleceklerine yön verecek hedefler belirleyerek bu hedefler doğrultusunda çok çalışmaları gerektiğini belirten Karkın, başta turizm sektörü olmak üzere birçok sektörde artık en az bir yabancı dil bilmenin gerekliliğine değindi.

Yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, doğal ve kültürel zenginlikleri bir arada barındıran Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezinde eğitimöğretim görmelerinin NEVÜ öğrencileri için büyük fırsat olduğunu belirten Karkın, bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Karkın’a, etkinlik sonunda davetlerini kırmayarak katılımlarından dolayı teşekkür eden NÜKMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

NEVŞEHİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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