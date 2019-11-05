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Nevşehir’de spora yatırım meyvelerini veriyor

İHA

Nevşehir Belediyesince spora, sporcuya, çocuk ve gençlerimize verilen önem meyvelerini vermeye başladı. Nevşehir Belediyesi sporcuları, çeşitli branşlarda katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Nevşehirlilere gurur yaşatmaya devam diyor.

Nevşehir Belediyesince spora, sporcuya, çocuk ve gençlerimize verilen önem meyvelerini vermeye başladı. Nevşehir Belediyesi sporcuları, çeşitli branşlarda katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Nevşehirlilere gurur yaşatmaya devam diyor.
31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi Toplantısında alınan kararla belediye bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir’de sporu yaygınlaştırmak, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve çocuklarımız ve gençlerimizin sporla birlikte, milli ve ahlaki değerlerini artırmak amacıyla kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü aynı zamanda bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile de spora ciddi yatırımlar yaptı.
Bu kulüp adına başta takım sporu olan voleybol ile ferdi sporlardan wushu, boks, güreş, atletizm, spor tırmanışı gibi branşlarda yurt içi ve yurt dışında takım ve birçok sporcu yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli turnuva ve müsabakalara katılırken elde ettikleri derecelerle Nevşehir’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterdi.
Kulüp sporcuları son olarak Wushu bölgesel turnuvasında yıldız ve gençlerde bir gümüş ve üç bronz madalya kazanırken Yunanistan’ da yapılan Balkan Şampiyonasına katılan Mustafa Sacit Sümer, küçük erkekler Spor Tırmanışı A kategorisinde Balkan 4. lüğü derecesini elde etti. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın ise, İtalya’da gerçekleştirilen Karma Dövüş Sporları MMA’da, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor’u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak bundan sonraki süreçte de spora her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Arı: “Çeşitli ilk, orta ve üniversite kurumlarında eğitim ve öğretimlerini aksatmadan devam eden çocuk ve gençlerimiz ile diğer bütün gençlerimize sahip çıkarak milli sporcular yetiştirmek, ülkesini en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak en önemli görevlerimizden olacaktır.’’ dedi.

NEVŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

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