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NEVÜ Tarih ve Kültür topluluğu öğrencileri JAKEM’de

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tarih ve Kültür Topluluğu, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na (JAKEM) gezi düzenledi.

NEVÜ Tarih ve Kültür topluluğu öğrencileri JAKEM’de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tarih ve Kültür Topluluğu, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’na (JAKEM) gezi düzenledi.
NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu (TAKUT) Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç öncülüğünde topluluk öğrencileriyle Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’na (JAKEM) düzenlenen gezide kendilerini, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın karşıladı. JAKEM Komutanlığının yürüttüğü faaliyetler hakkında kısa bir bilgi veren Albay Altın ardından öğrencilere, çeşitli dönemlerde görev yapan at ve köpek iskeleti ile geçmişte jandarma tarafından kullanılan malzemelerin sergilendiği müzeyi gezdirdi. Müze içerisinde bulunan at iskeletinin Türk tarihindeki önemine de değinen Albay Altın, Türk Milletinin tarihi süreç içinde istifade ettiği at cinslerini tanıttı.
Nevşehir JAKEM Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan at ve köpeklerin eğitimlerinin nasıl gerçekleştirildiği ve hangi ortamlarda bu eğitimlerin verildiği konularında da bilgiler veren Albay Altın, “Komutanlığımız bünyesinde alanında uzman personelimiz tarafından zorlu bir eğitimden geçirilen at ve köpeklerimizi başta suç ve suçlu ile mücadeleyi en etkin seviyeye getirmek maksadıyla ülkemizin dört bir tarafına gönderiyoruz. Göreve başlayan eğitimli at ve köpeklerimiz özelliklerine göre, iz takip ve devriye, uyuşturucu madde arama, mayın ve bomba arama, arama ve kurtarma gibi farklı alanlarda başarılı operasyonlara katılarak görevlerini en iyi şekilde icra ediyorlar. Özellikle ülkemizin suç ve suçla mücadele son yıllarda elde ettiği başarılarında eğitimli at ve köpeklerimizin büyük rolleri bulunuyor” dedi.
Ayrıca JAKEM Komutanlığı bünyesinde bulunan at ve köpeklerin eğitim alanlarını da gezen öğrenciler, burada uzman personel eşliğinde eğitimli atlara binerek eğitimli köpeklerin gösterilerini izlediler.

NEVŞEHİR

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:42
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  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:02
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