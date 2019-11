Belediye Başkanı Arı, Neuss’ta Türk-Alman dostluk gecesine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in kardeş şehri olan Almanya’nın Neuss kentinde düzenlenen ‘TürkAlman Dostluk Gecesi’ programına katıldı. Burada Türk ve Alman davetlilere hitap eden Belediye Başkanı Arı, “Dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde, toplumlarımız arasındaki önyargıları ortadan kaldırarak her iki şehir için güzel projeler ortaya koyup birlikte birçok şey başarabiliriz.” diye konuştu.

Nevşehir ve Neuss Belediyeleri arasındaki kardeş şehir ilşkileri çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Neuss kentine giden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada Neuss Belediyesi ile Turkuaz Neuss Derneği tarafından düzenlenen ‘TürkAlman Dostluk Gecesi’ programına katıldı.

Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer, Neuss Belediye Meclis Üyeleri, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Belediye Meclis Üyesi ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Meclis Üyesi Selçuk tekeli ve Türk ve Alman çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılışında konuşan Arı, “‘İncinsende İncitme’ diyen ‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir’ diyen Hacı Bektaşı Veli’nin diyarından hepinize selam getirdim. Farklı kültürlerden, farklı inanç guruplarından herkese hoşgörü gösteren, herkese gönlünü açan Kapadokya’dan, Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’den size selam getirdim. “ dedi.

Neuss ve Nevşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin ortaya konacak olan yeni projelerle önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini ifade eden Arı, bu konuda her iki şehrin belediye başkanına önemli görevler düştüğünü vurguladı. Gerek kendisinin gerekse de Neuss’un Alman Belediye Başkanı Reiner Breuer’in bu konuda kararlı olduklarını ifade eden Arı, kardeş şehir ilişkilerinin güçlenmesinde sağladıkları katkılardan dolayı Turkuaz Neuss derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Neuss’ta yaşayan tüm Almanları ve Türkiye’nin çeşitli illerinden buraya gelen Türk gurbetçileri Nevşehir’e davet eden Arı şöyle konuştu:

“Almanya’ ya daha önce birçok kez gelmeme rağmen Neuss ismini ilk defa belediye başkanı olduğumda duymuştum. Almanya’nın birçok kentinde bulundum ancak ismini ilk kez duyduğum bir şehir için belediye başkanı olduktan sonra ‘Neden bura ile kardeş şehir olduk?’ diye düşündüm. Ne zaman ki sayın başkanı tanıdım, Neuss kentini ve bu kentin güzel insanlarını tanıdım bu fikrim değişti. Şimdi bütün resmi sıfatları bir kenara bırakarak bir kardeşlik ve dostluk inşa etmeye çalışan iki tane belediye başkanı var. Tamamıyla biz ilişkilerimizde sıfatlarımızı bir kenara bırakarak dostluk ve kardeşlikle sürdürülen bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bundaki temel amacımız; hem ülkelerimiz arasındaki yüzyıllara dayanan dostluğu güçlendirebilmek için bir adım atabilmek hem de şehirlerimiz arasında var olan kardeşliği daha da güçlü hale getirebilmek. Bunun için ilk önce biz belediye başkanlarının sıfatlarından sıyrılarak sağlam bir dostluk kurmamız gerekiyordu. Şimdi böyle bir dostluğun bina edildiği iki şehrin belediye başkanı olmanın keyfini yaşıyoruz. Bundan sonra bize düşen; Nevşehir ve Neuss’ta ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi konularda birlikte projeler ortaya koymak. Toplumlarımız arasındaki önyargıları ortadan kaldırarak birlikte güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde her iki şehir için güzel projeler ortaya koyup birlikte birçok şey başarabiliriz. Biz bu yolu beraber yürüyeceğiz ve bundan kazanan Nevşehir ve Neuss olacak. Hiçbir görüşe, hiçbir dine, hiçbir ırka ve mezhebe önyargılı olmayan bir şehir ve o şehrin bütün özelliklerini taşıyan bir belediye başkanı olarak Nevşehir’e, fantastik ve romantik Kapadokya’ya davet ediyorum.”

Arı’nın konuşmasının ardından gece de Neuss’ta yaşayan Türk sanatçılar tarafından Nevşehir yöresine ait çeşitli türküler seslendirildi.

