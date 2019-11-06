21 farklı ülkeden öğrenciler NEVÜ’de Türkçe ve Türk Kültürü öğreniyor

21 farklı ülkeden 43 uluslararası burslu öğrenci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER)’de hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyor.

NEVÜ ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 21 farklı ülkeden 43 uluslararası öğrenci, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri arasında ağırlanıyor.

Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gine, Bissau, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Mısır, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali Sudan, Tacikistan ve Yemen uyruklu 43 YTB’den (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) burslu öğrenciler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamladıktan sonra NEVÜ’nün ilgili bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim almaya başlayacaklar.



Kapadokya Gezisi ve Türk Kültürünü Yakından Tanıma İmkânı

NEVÜ TÖMER bünyesinde haftanın beş günü yoğun Türkçe derslerine katılan uluslararası öğrenciler için Türk kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, giyim ve kuşamını yakından tanıma ve görme imkânı da sağlanıyor.

Öğrencilere bu kapsamda değişik medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla Kapadokya gezisi düzenlendi. Göreme’de Devrent Vadisi, Paşabağları; Uçhisar’da Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi ve Avanos’ta Güray Müze’yi gezen uluslararası öğrenciler, çanakçömlek yapımının nasıl olduğunu izleyip deneme fırsatı bulduktan sonra Kızılırmak kenarında yürüyüp sallanan köprüde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

NEVŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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