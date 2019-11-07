Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde alkol denetlemesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimi yapıldı. Yapılan kontrollerde 433 araç sürücüsü denetlenirken kusurlu olduğu tespit edilen 23 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 13 araç sürücüsünün ehliyetine ise alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

NEVŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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