Belediye Başkanı Arı, Hollanda’da Türk işadamları ve gurbetçilerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hollanda’da Nevşehirli işadamları ve gurbetçilerin katılımı ile gerçekleşen dostluk gecesine katıldı. Gecede Nevşehir Belediyespor’a maddi ve manevi katkı sağlayan Türk işadamlarına Belediye Başkanı Arı ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın tarafından forma hediye edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Belediye Meclis Üyesi ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Tekeli ile Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve çevre illerinde yaşayan Nevşehirli işadamları ve gurbetçilerle buluştu.

Amsterdam’daki bir Türk restoranında oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, öz vatanından binlerce kilometreler uzakta ama gönlüyle, kalbiyle şehrinin ülkesinin yanında olan gurbetçilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arı: “Sizlerin buradaki başarılarınızı görüyor, duyuyor ve sizlerle daima iftihar ediyoruz. Sizler Avrupa'daki gelecek nesillerimiz için de örnek ve gurur kaynağı oldunuz. “ dedi.

Nevşehir’de yaşayan insanların olduğu kadar yurt içindeki çeşitli illerde ve yurt dışında yaşayan tüm hemşehrilerinin gurur duyacakları bir Nevşehir için çalıştıklarını ve bunun için dünyanın neresinde olursa olsun tüm Nevşehirlilerin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Arı, “Biz Nevşehirliler olarak bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki biz bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Siz gurbette rızkınız için çalışırken, bizlerde gurur duyacağınız şehirler hazırlıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. Tüm hemşehrilerimiz ülkelerine, şehirlerine geldiklerinde Nevşehir’deki değişim ve dönüşümü yakından görecek. Bizler hizmet için göreve geldik. Enerjimizi Nevşehir’e her alanda hizmet için harcıyoruz. Bu düşünceyle, birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir’i marka şehir yapmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Arı daha sonra Nevşehirli hemşehrilerine Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise gecede kırmızı beyazlı kulübü binlerce kilometre uzaklıkta takip eden Nevşehirlilere kulübün son durumu hakkında bilgiler verdi. Nevşehir Belediyespor’u kuruluşunun 50. Yılında 2. Lig’e taşımak istediklerini ve bunun için Belediye Başkanı Rasim Arı’nın destekleriyle tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Özaltın, “Sizler burada bizlerde şehrimizde kenetlendiğimiz takdirde bu hedefimize ulaşacağız. Sezona kötü başladık ama şimdi her şey yolunda. Sakat futbolcularımızın da takıma katılmasıyla gerçek gücümüzü göstereceğiz. Bu zorlu yolda sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var” diye konuştu.

