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Rektör Bağlı’dan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e ziyaret

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in de hazır bulunduğu heyet ile Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

Rektör Bağlı’dan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in de hazır bulunduğu heyet ile Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk‘ü makamında ziyaret eden Rektör Bağlı İl Emniyet Müdürü Karabörk‘e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak NEVÜ hakkında kendilerine bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Karabörk ise, Vali Aktaş başkanlığındaki heyete ve Rektör Bağlı’ya teşekkür ederek iyi dileklerini sundu.

NEVŞEHİR

08 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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