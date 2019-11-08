Avanos’ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 3 ayrı adreste yapılan ev aramasında 24 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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