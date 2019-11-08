Nevşehir’de cinsel istismar suçundan 3 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinsel istismar suçuna karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iki cinsel istismar olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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