Nevşehir’de cinsel istismar suçundan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinsel istismar suçuna karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iki cinsel istismar olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
08 Kasım 2019 Cuma
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