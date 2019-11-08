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Nevşehir Belediyespor hedefe kilitlendi Nevşehir Belediyespor’da sakat futbolcuların dönmesi yüzleri ...

İHA

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da sakat oyuncuların takıma katılması yüzleri güldürdü. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan, son 7 hafta da grubun en fazla puan toplayan takımı olduklarını ve sakat oyuncuların dönmesi ile daha da güçlendiklerini belirterek, "Taraftarlarımız sabırlı olurlarsa her şey çok güzel olacak. Arzulanan hedefe ulaşmak için ben ve oyuncularım elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Nevşehir Belediyespor hedefe kilitlendi Nevşehir Belediyespor’da sakat futbolcuların dönmesi yüzleri güldürdü

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’da sakat oyuncuların takıma katılması yüzleri güldürdü. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan, son 7 hafta da grubun en fazla puan toplayan takımı olduklarını ve sakat oyuncuların dönmesi ile daha da güçlendiklerini belirterek, “Taraftarlarımız sabırlı olurlarsa her şey çok güzel olacak. Arzulanan hedefe ulaşmak için ben ve oyuncularım elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” dedi.
Ligin 12. haftasında hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kelkit Belediyespor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın bugün kendi tesislerinde yaptığı antrenmanda uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Savaş Yılmaz takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken Yasin Dülger ise takımla birlikte çalıştı. Dülger hafta sonu Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
“Yasin’i kadroda düşünebilirim”
Takımın son durumunu değerlendiren tecrübeli hoca Özcan Kızıltan, sakat futbolcuların takıma katılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, bu sayede daha alternatifli ve güçlü bir kadroya ulaştıklarını kaydetti.
Geçtiğimiz hafta sonu Batman deplasmanında yedikleri son dakika golüne kendilerinin de çok üzüldüğünü ancak futbolda bu gibi şeylerin yaşanabildiğini ifade eden Kızıltan, “Geçtiğimiz hafta son dakika da yediğimiz gol ile 2 puanı Batman’da bıraktık. Kâğıt üzerinde her ne kadar kolay gözükse de zorlu bir deplasmandı. Rakibimizde çok savaştı ve puanı kaptı. Deplasmanda alınan bir puan da önemlidir diye düşünüyorum. Bu hafta kendi evimizde oynayacağımız maçımızı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çalışmalar hafta içerisinde çok iyi geçti. Sakatlarımızın da takıma katılması ile daha iyi olacağız. Sakatlıktan dönenler içinde Yasin daha hazır gözüküyor. Kendisini kadroda düşünebilirim. Savaş Yılmaz’da iyi durumda ancak halen eksiklikleri var. Onunla da özel çalışıyoruz. Bu oyuncularımızın da aramıza katılması ile çok daha alternatifli ve güçlü bir ekip olacağız. “ diye konuştu.
Göreve gelmesinin ardından geçen 7 haftalık sürede gurubun en fazla puan toplayan takımı olduklarını ve bu maçlarda kalelerinde sadece 2 gol gördüklerini hatırlatan Kızıltan, futbolcularının çalışmasından son derece memnun olduğunu vurguladı. Kızıltan şunları söyledi;
“Ben oyuncularımın çalışmalarından, performansından memnunum. Beraber olduğumuz 7 hafta da göstermiş oldukları irade, karakter ve mücadeleyi ben çok beğeniyorum ve onlara güveniyorum. Benim takımla birlikte olduğum son 7 hafta da grubumuzda en çok puan toplayan takım biziz. Tabi ki gönül bütün maçları kazanmak ister ama bu çokta mümkün olmuyor. Bunu birçok büyük takımda başaramıyor. Buna karşın iyi bir istatistiğimiz var. Son 7 maçta sadece 2 gol yemişiz. Bu çok önemli ve zor bir şey. Biz bu oyunumuzu biraz daha geliştirdiğimizde ve sakat oyuncularımız aramıza katıldığında daha güçlü bir ekip olacağız. Daha fazla taktik geliştirebilen ve sonuca kolay gidebilen bir takım olabileceğiz. “
“Taraftarlardan sabır istedi”
Yaşanan puan kayıplarının ardından zaman zaman taraftarların tepkisi ile karşılaşabildiklerini ve bu durumun takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Kızıltan, taraftarlardan daha sabırlı olmalarını istedi. Kızıltan, “Taraftarlarımızın da biraz daha sakin ve sabırlı olmaları lazım. Bazen biraz aceleci davranabiliyorlar. Bu iş sabır, çalışma işi. Bu uzun bir maraton. Geçen sezon takımız bunu yaşadı. Lige iyi başlandı ancak sonun da olmadı, olamadı. 2. Lig’in eşiğinden dönüldü. Futbol biraz sabır ister. Bu o kadar da kolay bir oyun değil. Herkes ekmek mücadelesi, puan mücadelesi veriyor. Kimse elini, kolunu sallayarak gidemiyor. Bizde bu anlamda doğru çalışarak, doğru hareket ederek oyuncularımızla birlikte hedefe yürüyoruz. Taraftarlarımız belki çok daha farklı bir takım istiyorlardır. Her maçı farklı kazanan, hiç takılmadan 34 maçı da kazanan bir takım istiyorlardır. Bende öyle bir takımın taraftarı olmak isterim. Ama bunlar kolay olmuyor. Biz sabır bekliyoruz ve bizi desteklemelerini istiyoruz. Oyuncularımızı sonuna kadar desteklesinler.” şeklinde konuştu.
“Ben buraya geldiysem, Nevşehir Belediyespor yöneticileri, başkanımız bana inanıp, güvenip görev verdilerse bana Nevşehir’in namusunu teslim etmişler diye bakarım. Bulunduğum, çalıştığım ortamda da herkesi bu şekilde bakmaya davet ederim, zorlarım” diyen Özcan Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Çünkü bu şehirde insanlar bize inanmış, güvenmiş. Burada bir hedef var. Bu hedef doğrultusunda elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Burada bana, oyuncularıma, yönetimimize ve taraftarlarımıza büyük görevler düşüyor. Zaman zaman tabi beklenen performanstan uzaklaşan, bireysel hatalar yapan oyuncularımız da olur ama resmin tamamına bakmamız lazım. Hemen ağır eleştirilerde bulunmamak lazım. Taraftarımız tepkilerini daha kabul edilebilir bir şekilde göstersinler. Sahaya hiç kimse kötü mücadele etmek için, kötü oynamak için çıkmaz. Bu bizim ekmek paramız. Bazen çok istediğiniz şeyleri yapamayabiliyoruz. Neticede hepimiz insanız. Sabırlı olurlarsa her şey çok güzel olacak.”

NEVŞEHİR

08 Kasım 2019 Cuma

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