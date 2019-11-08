Nevşehir Belediyesi, kandil simidi ve lokum ikram etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Belediyesi, kandil simidi ve lokum ikram etti

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili nedeniyle Alibey Cami’de vatandaşlara şerbet, kandil simidi ve lokum dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, iki cihan serveri Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa(S.A.V.)’in doğumunu içine alan haftayı Mevlidi Nebi Haftası olarak ilan etmesi nedeniyle Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Mevlid Kandili Özel Programı’ yatsı namazı öncesinde Alibey Camii’nde yapıldı.
Nevşehirli vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri Mevlit Kandili özel programı namaz sonrası İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua ile son buldu. Program bitiminde ise; Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve belediye personellerince vatandaşlara şerbet, kandil simidi ve lokum ikram edildi.
Geceye yurt dışı programı dolayısıyla katılamayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, yayımladığı mesaj ile Nevşehirlilerin ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Arı, “Mevlit Kandili’nin ülkemizden başlayarak bütün İslâm âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin, aziz milletimizin ve Nevşehirli hemşerilerimin, Mevlit Kandil’ini kutlarım" dedi.

NEVŞEHİR

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediyespor hedefe kilitlendi Nevşehir Belediyespor’da sakat futbolcuların dönmesi yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor hedefe kilitlendi Nevşehir ...
Nevşehir’de aranan 10 kişiden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 10 kişiden 4’ü tutuklandı
Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu
Nevşehir’de cinsel istismar suçundan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de cinsel istismar suçundan 3 kişi ...
Terör uzmanı Ağar, Kapadokya Üniversitesi’nde seminer düzenledi
YEREL HABERLER Terör uzmanı Ağar, Kapadokya Üniversitesi’nde seminer ...
Avanos’ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Avanos’ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
Rektör Bağlı’dan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Bağlı’dan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil ...
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, “Mevlid Kandilimiz mübarek olsun”
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, “Mevlid Kandilimiz ...
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini kutladı
YEREL HABERLER Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini ...
NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı
NEVÜ’de 29. Akbank Caz festivali düzenlendi
YEREL HABERLER NEVÜ’de 29. Akbank Caz festivali düzenlendi
NEVÜ’den Lösemili çocuklara maskeli destek
YEREL HABERLER NEVÜ’den Lösemili çocuklara maskeli destek
Belediye Başkanı Arı, Hollanda’da Türk işadamları ve gurbetçilerle buluştu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Hollanda’da Türk işadamları ve ...
Gülşehir’de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi Gülşehir’de “Bence Hiç Komik Değil” tiyatro oyunu büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Gülşehir’de ilk kez tiyatro oyunu ...
Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el ...
Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı
YEREL HABERLER Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı
Araçta yüksek sesle müzik dinleyen 5 sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Araçta yüksek sesle müzik dinleyen 5 sürücüye para ...
Kapadokya Üniversitesinde Türkçenin tarihi ve coğrafi vatanı konuşuldu
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinde Türkçenin tarihi ve coğrafi ...
Nevşehir Belediyesinden ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası Nevşehir'de en çok izmarit getirene çeyrek altın hediye edilecek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden ödüllü sigara izmariti ...
MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'ndan Rektör Bağlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'ndan Rektör ...
21 farklı ülkeden öğrenciler NEVÜ’de Türkçe ve Türk Kültürü öğreniyor
YEREL HABERLER 21 farklı ülkeden öğrenciler NEVÜ’de Türkçe ve Türk ...
Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı
Kapadokya rekora koşuyor Kapadokya Bölgesini 10 ayda 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya rekora koşuyor Kapadokya Bölgesini 10 ayda ...
Belediye Başkanı Arı, Neuss’ta Türk-Alman dostluk gecesine katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Neuss’ta Türk-Alman dostluk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X