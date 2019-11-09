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Kırmızı yelekliler daha temiz bir Nevşehir için izmarit toplama kampanyasına destek verdi

İHA

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde görevli Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan Kırmızı Yelekliler, Nevşehir Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekmek ve sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ödüllü sigara izmariti toplama kampanyasına destek verdi. Nevşehir'in çeşitli cadde ve sokaklarında topladıkları sigara izmaritlerine Nevşehir Belediyesi'ne teslim eden Kırmızı Yelekliler, tüm Nevşehirli gençleri daha temiz bir Nevşehir için kampanyaya katılmaya davet etti.

Kırmızı yelekliler daha temiz bir Nevşehir için izmarit toplama kampanyasına destek verdi

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde görevli Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan Kırmızı Yelekliler, Nevşehir Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekmek ve sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ödüllü sigara izmariti toplama kampanyasına destek verdi. Nevşehir’in çeşitli cadde ve sokaklarında topladıkları sigara izmaritlerine Nevşehir Belediyesi’ne teslim eden Kırmızı Yelekliler, tüm Nevşehirli gençleri daha temiz bir Nevşehir için kampanyaya katılmaya davet etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde bir süre önce daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için başlatılan ‘Temiz Şehir Nevşehir İçin İzmaritsiz Sokaklar’ kampanyası tüm kesimlerden destek görmeye devam ediyor. Her ay, 10 gram izmarit getirene kişi adına fidan dikimi, 50 gram izmarit getirene sinema bileti, 100 gram izmarit getirene başkan imzalı kitap, 200 gram izmarit getirene Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi olan kampanyaya son olarak Nevşehir’in Kırmızı Yeleklileri de katıldı.
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde görevli Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan Kırmızı Yelekliler grubu başta spor tesislerinin çevresi olmak üzere Nevşehir’in birçok caddesinde yere atılan sigara izmaritlerini topladı. Kısa sürede çok sayıda sigara izmariti toplayan gençler daha sonra topladıkları izmaritleri beraberlerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Gençlik Merkezi Müdürü Aslan Uçar ve gençlik merkezi yöneticileri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir’e teslim etti.
Gençler, dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevreye verdiği zarar dolayısıyla çevre kirliliğine yol açarak çevredeki canlı ve bitkilerin yaşamları için risk oluşturan sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanyadan dolayı Başkan Yardımcısı Demir’e teşekkür etti. Tüm Nevşehirli gençleri kampanyaya davet eden Kırmızı Yelekliler, Nevşehirli vatandaşlardan ise çevre kirliliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.
Gönüllü gençleri bu davranışlarından dolayı kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir ise, “Belediye Başkanımız Rasim Arı öncülüğünde başta gençlerimiz olmak üzere tüm Nevşehirli hemşehrilerimizin daha temiz, daha yeşil ve daha güzel bir kentte yaşamaları için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken önceliğimiz ise çevre temizliği. Kısa sürede tamamen yenilediğimiz Nevşehir sokaklarımızın sürekli temiz kalması için çalışmalar yapıyoruz ancak bu konuda vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Hem bu temizliği sağlayabilmek hem de milyonlarca insanımızın yaşamına mal olan sigara konusunda bir farkındalık oluşturabilmek için başlattığımız bu kampanyaya özellikle gençlerin verdiği destekler bizleri çok mutlu etti. Onların da desteği ile gelecek nesiller için daha güzel, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma çabamız devam edecek.” dedi.

NEVŞEHİR

09 Kasım 2019 Cumartesi

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