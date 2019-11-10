Nevşehir Belediyespor: 0 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kelkit Belediyespor’a 10 mağlup oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Kelkit Belediyespor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor daha atak oyun sergiledi. Konuk ekip Kelkit Belediyespor kontra ataklar ile gol ararken maçın 68.dakikasında Alparslan Fidan’ın kaydettiği gol ile maçta 10 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor zaman zaman etkili oyun sergilerken aradığı golü bulamayınca maç konuk ekip Kelkit Belediyespor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.

NEVŞEHİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.