Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

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Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken haftanın en gollü maçı Telekomspor’un Eğitim Gençlikspor’u 53 mağlup ettiği maçta yaşandı. 4.hafta maçlarında 24 kez fileler havalanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B gurunda Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Derinkuyugücü: 4 Kapadokya Nevşehirspor:2, Görespor:0 Suvermez Kalespor:3, Nevşehir 1969: 3 Kozaklıspor:2, Yazıhüyük: 3 Kavak Gençlikspor:0 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 1 Avanosspor:1, Telekomspor:5 Eğitim Gençlikspor:3 sonuçları alındı.

NEVŞEHİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

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