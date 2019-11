NEVÜ’de 11.11’de 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2019 tarihinde saat 11:11’de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de, 11 bin fidan geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Türkiye’nin 81 ilinde ’11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes’ sloganıyla eş zamanlı olarak başlatılan program kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. NEVÜ Damat İbrahim Paşa Kampüsünde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve eşi Sevda Bağlı, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, şehit aileleri ve yakınları, üniversitenin akademik ve idari personeli, üniversite öğrencileri, ana sınıfı öğrencileri ve ilköğretim okulu öğrencileri ile davetliler katıldı.

Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan NEVÜ Rektörü Bağlı, toprakla buluşturulan her bir fidanın gelecek nesillere bırakılacak en güzel nefes olacağını söyledi. Bağlı, “Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bugün Türkiye’nin 81 ilinde 11 milyon fidan toprakla buluşturuluyor. Biz de bugün burada gençlerimiz ve siz değerli arkadaşlarımızla 11 bin fidanı aynı saatte üniversitemizde toprakla buluşturacağız. İnşallah her dikilen fidan bizlerden sonra gelecek olan nesillerin daha iyi şartlarda ve daha yeşil bir şehir ile üniversitede hayat sürmelerine vesile olacaktır. Bu vesile ve hayırla bugün burada bulunan başta şehit ailelerimiz ve yakınları olmak üzere hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı’nın konuşmasının ardından NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer’in duaları eşliğinde 11 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler daha sonra çalan müzik eşliğinde halay çekip oynadılar.

