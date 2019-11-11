Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde bir sağlık memurunun çantasından 200 Euro ve 3 adet kredi kartını çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Güzelyurt mahallesinde bir iş yerinden diz üstü bilgisayarın yanı sıra Ürgüp Devlet Hastanesi Fizik Tedavi bölümünde personel odasında çantanın içerisinde bulunan 200 Euro ve 3 adet banka kartının çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin 35 yaşında ki Ü.Y. olduğu tespit etildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ü.Y. Ürgüp ilçesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.